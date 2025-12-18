Trasforma terreno in cimitero di auto vecchie, denunciato 

Aveva adibito il terreno di sua proprietà in una vera e propria discarica con materiale di ogni genere ed un vero e proprio cimitero di auto vecchie. È successo a Lampedusa dove i carabinieri hanno sequestrato l’intera area in contrada Imbriacola.

A finire nei guai il proprietario del fondo che è stato denunciato per reati ambientali. I militari dell’Arma hanno eseguito il controllo unitamente al personale dell’Arpa. Durante l’ispezione è stato rinvenuto di tutto: da carcasse di auto a materiali ferrosi passando per parti meccaniche di vecchi elettrodomestici e inerti.