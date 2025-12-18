Canicattì

Minaccia i genitori per avere i soldi, arrestato 36enne di Canicattì 

Padre e madre, stanchi di questo inferno, si sono rivolti alla polizia chiedendo disperatamente aiuto

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Alle continue richieste di denaro avrebbe accompagnato anche vessazioni e insulti ai genitori. Padre e madre, stanchi di questo inferno, si sono rivolti alla polizia chiedendo disperatamente aiuto.

Gli agenti del commissariato di Canicattì, al termine di un’attività investigativa, hanno arrestato un trentaseienne del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale di Agrigento. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

