Intimidazione al sindaco di Ravanusa, disposta vigilanza per Salvatore Pitrola 

Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha assegnato la tele-vigilanza al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola dopo la pesante intimidazione ricevuta negli scorsi giorni. La misura è stata adottata in seguito al grave episodio avvenuto nei pressi dell’abitazione del primo cittadino.

Qualcuno, infatti, ha fatto recapitare tre bossoli, un mazzo di fiori e una bottiglia con del liquido infiammabile. Una chiara intimidazione. Pitrola, negli scorsi giorni, ha dichiarato che “se un giorno capirò che la mia comunità preferisce il grigiore al cambiamento me ne andrò in punta di piedi, ma con la coscienza pulita e la schiena dritta.”