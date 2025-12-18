Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 47enne in ospedale dopo essere stato picchiato dall’ex fidanzato della figlia 

Il 47enne ha riportato alcune fratture ma è stato denunciato - insieme all’ex genero e al fratello di quest’ultimo - per il reato di rissa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe avuto una discussione con l’ex fidanzato della figlia nel tentativo di porre un freno agli insulti rivolti alla ragazza. Un 47enne di Palma di Montechiaro è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dopo essere stato aggredito dall’ex genero e dal fratello di quest’ultimo.

L’uomo ha riportato alcune fratture. I sanitari dell’ospedale hanno allertato le forze dell’ordine con la polizia che è intervenuta per fare luce su quanto accaduto. Il bilancio è di tre denunce per rissa: a finire nei guai l’ex fidanzato, il fratello ma anche lo stesso 47enne. 

