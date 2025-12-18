Palma di Montechiaro, 47enne in ospedale dopo essere stato picchiato dall’ex fidanzato della figlia 

Avrebbe avuto una discussione con l’ex fidanzato della figlia nel tentativo di porre un freno agli insulti rivolti alla ragazza. Un 47enne di Palma di Montechiaro è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dopo essere stato aggredito dall’ex genero e dal fratello di quest’ultimo.

L’uomo ha riportato alcune fratture. I sanitari dell’ospedale hanno allertato le forze dell’ordine con la polizia che è intervenuta per fare luce su quanto accaduto. Il bilancio è di tre denunce per rissa: a finire nei guai l’ex fidanzato, il fratello ma anche lo stesso 47enne.