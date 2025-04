È morta Maria Fedele, moglie ex presidente Senato Pietro Grasso

E’ morta a Roma all’età di 78 anni, dove viveva con il marito, la professoressa Maria Fedele, moglie dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso. I funerali si svolgeranno domani a Palermo, in forma privata. Numerosi i messaggi di cordoglio.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Fedele – afferma in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Donna e docente appassionata, la sua vita è stata dedicata non solo alla didattica, ma anche contraddistinta dal grande impegno sociale, sia come docente, sia come responsabile del progetto del Ministero dell’Istruzione per diffondere nelle scuole di tutta Italia la cultura della legalità. Al Senatore Pietro Grasso e alla famiglia della professoressa Fedele rivolgo la vicinanza dell’amministrazione comunale in questo momento di dolore”.

La Strada degli scrittori partecipa con grande pena alla perdita della professoressa Maria Fedele, moglie dell’ex presidente del Senato Piero Grasso, ricordando i tanti momenti di incontro avuti lungo le tappe letterarie della provincia di Agrigento.

A cominciare dalla Regalpetra di Sciascia dove ha visitato Contrada Noce e la Fondazione intitolata allo scrittore per la presentazione di libri e per un convegno sulla mafia animato dalle riflessioni dell’ex procuratore Grasso sulla lezione civile dell’autore del Giorno della civetta. Di grande rilievo la figura di una donna che ha contribuito alla nascita della Fondazione “Scintille di futuro”, con un ruolo fondamentale nel consiglio direttivo, accanto al figlio Maurilio e alla nuora Lara Panella. Motore propulsivo di tante iniziative finalizzate a saldare sempre di più il rapporto della professoressa Fedele e della squadra di “Scintille” con i giovani e con gli studenti, la missione di una vita intera.