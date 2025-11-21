E’ morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Ornella Vanoni, 91 anni, è morta nella sua abitazione milanese poco prima delle 23 per un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 sono arrivati quando la cantante si era già spenta.

Ornella Vanoni, figura leggendaria della canzone italiana. Ha avuto un malore nella sua abitazione.

Nata a Milano il 22 settembre 1934, figlia dell’imprenditore farmaceutico Nino e di Mariuccia, dopo un’educazione in istituti religiosi e collegi tra Svizzera, Francia e Inghilterra, sembrava destinata a diventare estetista. Il suo percorso cambiò direzione nel 1953, quando si iscrisse all’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, suo primo grande amore, debuttando nel 1956 con “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. Chiusa la relazione con Strehler, dal 1957 si consacrò alla musica, dapprima nelle opere teatrali, per poi distinguersi con le “canzoni della mala”, che le valsero anche la partecipazione al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1959.

Protagonista di otto edizioni del Festival di Sanremo, ottenne il suo miglior piazzamento nel 1968 con il secondo posto di “Casa bianca”, mentre in tre occasioni raggiunse il quarto posto. Tornò in gara nel 2018 con “Imparare ad amarsi”, insieme a Bungaro e Pacifico, classificandosi quinta. Nel corso degli anni è stata più volte invitata come ospite.

Nel suo cammino artistico ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, tra cui Gino Paoli, Paolo Conte, Fabrizio De André, Ivano Fossati e Lucio Dalla, oltre che con celebri musicisti jazz internazionali come George Benson e Herbie Hancock. Con quasi 60 milioni di dischi venduti nel mondo, Vanoni resta una delle voci più autorevoli e riconoscibili della nostra canzone.

foto Ansa