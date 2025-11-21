I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis ad Agrigento, l’intervista al colonnello De Tullio





L’Arma dei Carabinieri ha celebrato questa mattina la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Istituzione, con una messa organizzata dal Comando provinciale di Agrigento nella Basilica della Beata Maria Vergine Immacolata. Alla cerimonia, officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, don Salvatore Falzone. hanno partecipato le autorità provinciali e numerosi cittadini.

Così il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei carabinieri: “L’Arma celebra la Virgo Fidelis, patrona della nostra Istituzione. Si tratta di un appuntamento che per i carabinieri ha un particolare significato perche ricordiamo i nostri valori e, in particolare, quello della fedeltà. È una occasione che vogliamo condividere con le Istituzioni con cui collaboriamo quotidianamente ma soprattutto con la comunità e con i cittadini di Agrigento”.