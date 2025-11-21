Scontro tra tre auto lungo la Palermo-Sciacca, due feriti

Scontro tra tre auto sulla statale 624, la Palermo–Sciacca, all’altezza del km 13,200, nel territorio di Monreale, lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone. Due feriti; uno è stato trasferito in ambulanza ma non versa in gravi condizioni. L’altro invece è stato soccorso sul posto.

La dinamica è ancora oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro stradale.

Subito dopo l’impatto, la statale è stata chiusa per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche le squadre Anas, impegnate a gestire la viabilità.