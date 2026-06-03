Elide Cibardo Bisaccia e Flavia Arnone si aggiudicano il primo premio del Concorso di pittura in memoria del Cavaliere Barba

Si è svolta questa mattina presso il Castello Chiaramonte di Favara la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso di pittura alla memoria del Cav. Calogero Barba “La Repubblica su tela” indetto dall’A.N.I.O.C. Delegazione Provinciale di Agrigento alla presenza della delegata di Favara Cav. Etta Milioto unitamente al Centro Socio Culturale Cav. Calogero Barba presieduto dall’Avv. Adriano Barba. ELIDE CIBARDO BISACCIA E FLAVIA ARNONE della 2 G dell’Istituto Comprensivo “Camilleri” si aggiudicano il primo premio della terza edizione del Concorso di Pittura alla memoria del Cav. Calogero Barba “La Repubblica su tela” con borsa di studio in denaro. Il tema di quest’anno che ha impegnato i ragazzi è stato l’art. 3 della Costituzione.

Presenti, tra le autorità civili e militari, il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara, il luogotenente Paolino Scibetta e il Maestro Vincenzo Patti neo Cavaliere della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado di Favara e diversi Cavalieri della Repubblica di Favara e Agrigento. In apertura della cerimonia gli studenti insieme ai presenti hanno cantato l’Inno di Mameli con particolare commozione. Un concorso di Pittura che ha riscosso anche quest’anno grande successo e partecipazione tra gli studenti e che ha impegnato la commissione nel doverne selezionare soltanto tre su 17 arrivate alla finale di questa mattina. Tante le menzioni speciali mentre si sono aggiudicati il secondo premio con borsa di studio in denaro gli studenti Flavio Sprio e Giuseppe Lombardo della 3 F dell’Istituto Comprensivo “Camilleri mentre sono stati tre gli elaborati giunti in ex aequo al terzo posto: Dalila Vaccaro della II A dell’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, Emma Cavaleri della III B dell’Istituto Comprensivo Brancati e Sofia Limblici della I C dell’Istituto Comprensivo Cammilleri.

“Un risultato eccellente ed emozionante per la terza edizione – ha dichiarato nel corso del suo intervento l’Avv. Adriano Barba – nel ricordare il Cavaliere Calogero Barba siamo felici che abbiamo portato all’attenzione dei ragazzi, per il terzo anno consecutivo i valori ed i principi della Costituzione e della nostra Repubblica. Il tema di quest’anno ha interessato l’art. 3 della Costituzione rispetto al quale i ragazzi si sono cimentati in elaborati davvero di grande pregio. Appuntamento al prossimo anno per continuare a tracciare con la forza dell’arte e delle tecniche di pittura i valori insiti nella Carta Costituzionale, articolo dopo articolo”.