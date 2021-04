Entro il 7 maggio l’adesione delle imprese siciliane al Bar Convent di Berlino

Il Gruppo Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento informa che nell’ambito dell’attività del Piano Export Sud 2 (programma a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno d’Italia) la ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazione collettiva in occasione della Fiera “Bar Convent” in programma a Berlino dall’11 al 13 ottobre 2021. Il termine per aderire all’iniziativa scadrà il prossimo 04 maggio.

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente le aziende con sede operativa in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, mentre il sostegno finanziario sarà attivato dall’azione 3.4.1 del PON IC 2014-2020 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. In particolare, questa interessante occasione di promozione della produzione è destinata alle aziende che operano nel settore alimentare e delle bevande alcoliche.

La circolare di adesione e la scheda dell’evento sono pubblicate sull’home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (sez. “In evidenza”), a cura del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie, al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13760