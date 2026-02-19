Menfi

Estorsione e maltrattamenti ai genitori, arrestato ventenne 

Il ventenne, secondo quanto ricostruito, per circa un mese avrebbe minacciato e talvolta aggredito padre e madre per ottenere i soldi

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di estorsione, maltrattamenti, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri di Menfi hanno arrestato un ventenne disoccupato del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Malaspina” di Palermo. La vicenda risale a quanto il ragazzo era ancora minorenne e scaturisce dalla denuncia dei genitori che, stanchi dei continui soprusi, hanno deciso di raccontare il clima di terrore. Il ventenne, secondo quanto ricostruito, per circa un mese avrebbe minacciato e talvolta aggredito padre e madre per ottenere i soldi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Racalmuto

Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas
Catania

Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza: la denuncia del Comune
Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, nasce il comitato civico: “portiamo Aica in tribunale”
Agrigento

Viabilità agrigentina al collasso, Carmina (M5S): “Si nomini un commissario”
Licata

Royalties, pubblicato nuovo decreto: a Licata il 43,50%
di Giuseppe Castaldo

Corruzione nell’agrigentino per ottenere la cittadinanza italiana: chiusa inchiesta, 22 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv