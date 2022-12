Evade dai domiciliari, arrestata 54enne

Una siracusana di 54 anni con diversi precedenti per furto è stata arrestata per evasione. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, nel corso dei controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive hanno accertato che la donna, agli arresti domiciliari, si era allontanata da casa senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. I militari l’hanno rintracciata poco dopo, mentre stava rientrando in casa e l’hanno così arrestata sottoponendola nuovamente alla misura cautelare.