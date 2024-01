Evade due volte lo stesso giorno dai domiciliari, arrestata

Evade due volte nella stessa giornata dai domiciliari dove si trova per un furto commesso nel settembre del 2023 a Palermo. Ma entrambe le volte la donna, 27 anni, è riconosciuta e arrestata da Carabinieri della Stazione di Rosolini mentre era in giro per la città del Siracusano. L’autorità giudiziaria ha disposto ancora per lei gli arresti domiciliari nella sua abitazione.