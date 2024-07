Fecero scoppiare petardi su parchimetri, 3 denunce

Tre giovani di Bronte rispettivamente di 16, 22 e 28 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Randazzo per il reato di danneggiamento aggravato in concorso perché ritenuti gli autori del danneggiamento avvenuto in paese tra la fine dello scorso anno e i primi del gennaio scorso di 11 parchimetri sui quali furono fatti esplodere alcuni ordigni esplosivi artigianali.

Nelle loro abitazioni i militari dell’Arma hanno trovato diversi capi d’abbigliamento identici a quelli indossati dai malfattori. Inoltre, in casa del minorenne sono stati scovati vari tipi di fuochi artificiali di libera vendita. L’acquisizione e l’analisi delle conversazioni presenti nelle chat del cellulare del minorenne, eseguita grazie al supporto dell’unità Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Catania, ha definitivamente incastrato i tre, accertando che i due indagati più giovani avevano acquistato gli esplosivi dal 28 enne contrattando sul prezzo.