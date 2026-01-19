PRIMO PIANO

Ferito durante furto in abitazione, ladro incastrato grazie alle impronte di sangue 

Grazie alle macchie di sangue trovate e analizzate dalla polizia è stato possibile risalire all'identità del quarantenne

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Tenta un furto in un’abitazione in via Lido, a Sciacca, ma resta ferito e viene individuato grazie alle impronte di sangue repertate dalla polizia. A finire nei guai un pregiudicato quarantenne di Menfi – R.E. – denunciato per i reati di tentato furto e danneggiamento.

Il colpo non è stato riuscitissimo in quanto l’uomo sarebbe riuscito a portare via poco e niente. Per introdursi nell’abitazione, secondo quanto ricostruito, avrebbe infranto un infisso e si sarebbe ferito. Grazie alle macchie di sangue trovate e analizzate dalla polizia è stato possibile risalire alla sua identità. 

