Fermato in auto senza patente tenta di aggredire poliziotti, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 44 anni per resistenza, oltraggio e danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire è stato un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, fuori servizio, ha notato il conducente di un veicolo effettuare manovre azzardate, procedendo a zig zag, in via San Giuseppe la Rena.

Quando il poliziotto si è avvicinato ha subito notato l’uomo che gesticolava e parlava da solo. A quel punto gli ha chiesto di fermarsi per procedere al controllo.

Contemporaneamente il poliziotto ha segnalato alla sala operativa della Questura quanto stava accadendo chiedendo l’intervento di altre volanti in ausilio.

L’uomo è stato invitato a scendere dall’auto, ma, fin da subito, non si è mostrato collaborativo, tanto da provare addirittura a chiudersi all’interno del veicolo nel tentativo di ripartire indisturbato.

Visto il comportamento del 44enne gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in ufficio. Gli accertamenti successivi hanno consentito di scoprire che l’uomo era stato denunciato, soltanto un’ora prima, da altri poliziotti della squadra volanti, in quanto aveva con sé un coltello a serramanico, che portava in giro senza giustificato motivo, violando pertanto la normativa vigente in materia di armi.

All’uomo è stata contestata anche la guida senza patente.

Durante la redazione degli atti, il 44enne è andato in escandescenza, tanto da sfondare, con pugni e calci, una parete in cartongesso, minacciando e tentando di colpire con un pugno uno degli agenti.

In considerazione di quanto accaduto, i poliziotti hanno invitato l’uomo a sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti, ma lo stesso si è rifiutato, ammettendo, comunque, che gli esami avrebbero dato esito positivo perché aveva assunto della cocaina.

Alla luce di quanto riscontrato, il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per quanto accaduto, il 44enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente.