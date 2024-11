Fiamme in un palazzo, anziana disabile salvata dai Carabinieri

Anziana disabile tratta in salvo dai carabinieri dalle fiamme che avevano invaso la sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. L’allarme era stato lanciato da una donna a tre militari che si trovavano davanti alla caserma, in procinto di iniziare un servizio di pattuglia, spiegando che in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Galimberti, proprio di fronte alla sua casa, il fuoco fuoriusciva da una veranda. Dopo aver chiamato i vigili del fuoco, i carabinieri si sono diretti sul posto dove l’incendio, con un denso fumo, stava rapidamente avvolgendo la tromba delle scale e invadendo i piani superiori. I militari della Tenenza hanno subito aiutato i residenti della palazzina a uscire, mettendoli in sicurezza. Durante le prime fasi dell’operazioni, pero’, l’equipaggio ha appreso, dalla proprietaria dell’appartamento in fiamme, una donna di 51 anni rimasta lievemente ustionata sulle braccia nel tentativo di domare le fiamme che nella sua veranda c’erano due bombole di gpl. Mentre salivano la prima rampa di scale nell’edificio per portarle via, hanno udito grida di aiuto provenienti da un altro appartamento al terzo piano: erano di un’anziana disabile, costretta a letto e dipendente da una bombola d’ossigeno, che non poteva muoversi. Dopo averla rassicurata, l’hanno portata a spalle all’esterno. Ormai al sicuro, la signora e’ stata affidata alle cure dei sanitari del 118 giunti. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento il rogo e messo in sicurezza le bombole.