Firmati tre contratti per lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali

Continua l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità interna. Sono stati firmati infatti tre contratti d’appalto con imprese aggiudicatarie di altrettanti accordi quadro annuali per la manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade provinciali, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DM n. 49/2018 e 123/2020). I contratti sono stati firmati dai legali rappresentanti delle imprese, dal segretario generale del Libero Consorzio avv. Pietro Amorosia e dal dirigente del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo di Carlo, e riguardano i seguenti interventi:

1. Lavori di manutenzione straordinaria sulle SP n. 31, n. 61, SPC n. 19, SPC n. 18, SPC n. 15, aggiudicati all’impresa BELLIA SALVATORE” con sede ad Agrigento (importo contrattuale di 655.000,00 euro più IVA, compresi 19.650,40 euro per oneri di sicurezza);

2. Lavori di manutenzione straordinaria sulle SP n. 26-A, n. 28, n. 52, n. 53, n. 56, aggiudicati alla AVS COSTRUZIONI S.R.L.S. (Avvalente) – NEJ DONADIO S.R.L. (Ausiliaria) con sede a Mussomeli (CL) (importo contrattuale complessivo di 660.000,00 euro più Iva, compresi 19.800,00 euro per oneri di sicurezza);

3. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SP n. 70 – 44A – 44B – 79A – 79B aggiudicati all’impresa C.G. SYSTEM S.R.L., con sede a Montelepre (PA) (importo contrattuale di 1.698.000,00 euro più IVA compresi € 33.960,00 euro per oneri di sicurezza).

Le impresa aggiudicatarie dovranno eseguire tutti gli interventi entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori, seguendo le indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali che hanno elaborato i rispettivi progetti.