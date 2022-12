Forum Sim Carabinieri, Monti: “mai più soli, a disposizione dei militari che hanno bisogno”

Riconoscimenti delle infermità dipendenti da causa di servizio, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, sono stati questi i temi affrontati dal Sim Carabinieri che si è svolto presso l’Hotel Dei Pini di Porto Empedocle.

Al forum sono intervenuti il Segretario Nazionale S.I.M. Carabinieri Riccardo Monti, il Segretario Generale Regionale Sicilia S.I.M. Carabinieri Maurizio Mastrosimone, il Segretario Regionale Aggiunto Sicilia S.I.M. Carabinieri Vito Saulle.

“Un carabiniere sindacalista significa evolversi, avere l’opportunita di essere il carabiniere del carabiniere. Mai più soli è il nostro motto, perchè appunto siamo qui per dare aiuto a chi ha bisogno, siamo diventati il punto di aggancio tra il collega e la problematica”, ha dichiarato il segretario nazionale Monti.

Tra gli altri, sono intervenuti il dott. Vincenzo Mangione specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Generale medico nella riserva già Presidente della Commissione Medico Ospedaliera di Palermo e l’Avv. Gabriele Licata specializzato in Diritto Amministrativo Militare e delle Forze Armate, che hanno illustrato tutti i vari passaggi legali, le varie casistiche e spiegato l’iter per i riconoscimenti dei benefici richiesti.