Fua Agrigento, Bellavia: “immobilismo del sindaco Miccichè”

“È con grande rammarico che mi trovo oggi ad evidenziare l’immobilismo e la totale assenza di iniziative da parte del Presidente della FUA (Area Funzionale Urbana) di Agrigento, nonché Sindaco di Agrigento, Miccichè. Dopo la convocazione dei consiglieri per meri atti procedurali poco o nulla è stato fatto.Da mesi, la situazione è stagnante. Il Sindaco, che ricopre anche il ruolo di Presidente della FUA, sembra completamente disinteressato a prendere decisioni concrete e a guidare un vero processo di sviluppo per la nostra area. Non posso più restare in silenzio di fronte a questa situazione. Come consigliere della FUA, ho il dovere di rappresentare le istanze dei cittadini e di denunciare la totale assenza di visione e di azione da parte di chi ha la responsabilità di guidare la nostra Area Funzionale Urbana. Le parole sono state tante, ma i fatti sono venuti meno. È giunto il momento che il Presidente Miccichè si impegni, finalmente, ad attivare gli uffici preposti affinchè non si perdano i tanti milioni di euro che arrivano dall’Europa per lo sviluppo del nostro territorio.L’Area Funzionale Urbana di Agrigento ha bisogno di azioni tangibili, non di inutili promesse. I cittadini meritano risposte. I nostri comuni non possono più attendere.Siamo nel 2025 e di tali fondi, a valere nella programmazione FESR 2021/2027, ad oggi non si ha alcuna traccia.La speranza è che gli stessi non siano ormai persi.”Cosi in una nota il Consigliere FUA e

Segretario Comunale del Partito Democratico di Favara, Bellavia Salvatore