Fucile, pistola e munizioni in un balcone a Palma di Montechiaro, indagini 

Cartucce, un tirapugni, una pistola, un fucile e un pacco di munizioni per fucile ad aria compressa. È quanto ritrovato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento nel popoloso centro dell’agrigentino.

Le armi sono state poste sotto sequestro e le indagini sono state avviate. La scoperta è stata fatta durante uno dei controlli della polizia mirati al contrasto della detenzione di armi. L’inchiesta è al momento contro ignoti ma l’attività investigativa mira a individuare chi, effettivamente, detenesse pistola, fucile e munizioni.