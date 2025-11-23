Palma di Montechiaro

Fucile, pistola e munizioni in un balcone a Palma di Montechiaro, indagini 

È quanto ritrovato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Cartucce, un tirapugni, una pistola, un fucile e un pacco di munizioni per fucile ad aria compressa. È quanto ritrovato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro in un balcone di un appartamento nel popoloso centro dell’agrigentino.

Le armi sono state poste sotto sequestro e le indagini sono state avviate. La scoperta è stata fatta durante uno dei controlli della polizia mirati al contrasto della detenzione di armi. L’inchiesta è al momento contro ignoti ma l’attività investigativa mira a individuare chi, effettivamente, detenesse pistola, fucile e munizioni. 

