Fugge all’Alt e si schianta contro un muro, arrestato un 22enne

Si trova ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Si trova ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale il ventiduenne messinese che, nella notte tra sabato e domenica, ha ignorato l’alt dei Carabinieri scatenando un inseguimento terminato contro le mura della caserma dei Vigili del Fuoco di Milazzo. Le autorità hanno immediatamente disposto gli esami tossicologici sul ventiduenne per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Nel sinistro stradale altri quattro 20enni sono rimasti feriti, una ragazza, si trova attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Proseguono le indagini da parte degli inquirenti per accertare ulteriori responsabilità.

