Furto in un bar a Burgio, il sindaco Galifi: “potenzieremo la videosorveglianza del paese”

Un furto e’ stato messo a segno durante la scorsa notte in un bar della periferia di Burgio. I ladri sono entrati forzando una saracinesca che si trova nella parte posteriore del locale ed hanno portato via due macchinette per giochi online, una scambiasoldi e una somma di denaro che non è stata ancora quantificata. “Il Comune per migliorare le condizioni di sicurezza in paese punta alla collocazione,tra qualche mese, di un impianto di videosorveglianza, ha annunciato il sindaco Vincenzo Galifi. “Vogliamo installare tre postazioni di telecamere agli ingressi del paese. Il Comune dispone di alcune migliaia di euro di un finanziamento che vuole integrare con risorse dell’ente.”