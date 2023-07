Futuro dei lavoratori del Comune di Sciacca, la Cisl Fp: “risposte ai lavoratori part time”

” Comune di Sciacca, la Cisl Fp: “Non solo nuove assunzioni, l’Amministrazione guardi anche ai lavoratori part time”. A dirlo, il segretario generale Salvatore Parello e il coordinatore Enti locali della Cisl Fp Carlos Bonfanti a consuntivo di un incontro avuto al Municipio e richiesto al presidente del Consiglio comunale, Ignazio Messina, alla presenza del consigliere Brucculeri, dei sindacati e di una rappresentanza dei lavoratori interessati.

“Un incontro utile e foriero di aspettative legittime – aggiungono Parello e Bonfanti – durante il quale è stato più volte richiesto al sindaco, che sicuramente per urgenti motivi istituzionali ancora ad oggi non si è svolto, vuole mettere sotto i riflettori del Governo di città, prima dell’approvazione dei documenti contabili. Abbiamo portato all’attenzione del presidente del Consiglio il tema dei lavoratori part-time e della loro riqualificazione professionale e questo ha assunto impegni ben precisi e finalizzati a sensibilizzare la politica in generale”.

“E’ bene – evidenziano Parello e Bonfanti – che si sappia che le restanti assunzioni dei vincitori di concorso e lo scorrimento della graduatoria in corso di validità non possono essere gli unici obiettivi dell’odierna amministrazione: sarà necessario volgere lo sguardo anche verso i nostri lavoratori part-time e il sindacato promuoverà ogni azione per il raggiungimento dell’agognato traguardo”.