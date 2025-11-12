Ultime Notizie

Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro” e Marevivo promuovono il rispetto del mare nelle scuole

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie dei 10 comuni del litorale compreso tra le province di Trapani ed Agrigento

“La mia costa”: è questo il titolo di un progetto di sensibilizzazione rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie dei 10 comuni del litorale compreso tra le province di Trapani ed Agrigento e che fanno parte del Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. L’iniziativa, preceduta oggi da un seminario preliminare, destinato agli insegnanti, si avvarrà della collaborazione di esperti e dei volontari dell’associazione ambientalista Marevivo.

“Attraverso l’educazione ambientale, puntiamo a rendere i nostri ragazzi degli autentici guardiani della costa”, dice Fabio Galluzzo, presidente di Marevivo Sicilia. L’obiettivo finale, attraverso incontri in classe, è quello di incrementare il senso civico e indurre gli alunni a domandarsi cosa possano fare per il proprio territorio.

Iniziativa parallela è quella denominata “Una tavola blu”, che punta a far conoscere ai giovani la conoscenza della risorsa mare, affinché imparino ad utilizzare le sue risorse in modo sostenibile.

“Attraverso una metodologia ludica, racconteremo la bellezza del nostro mare puntando a rendere i ragazzi parte attiva di un processo di sensibilizzazione”, aggiunge il biologo marino Franco Andaloro.

Del Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata” fanno parte i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empdocle.

