Gestione manifestazioni pubbliche, consuntivo in Questura

Si è svolto stamani l’ultimo dei quattro appuntamenti, fortemente voluti dal Questore Maurizio AURIEMMA, che hanno visto la partecipazione di ben 42 amministrazioni comunali della provincia agrigentina, ed aperti alle altre Forze di Polizia.

Tali incontri hanno coinvolto di tutti gli attori impegnati nella gestione della “safety” e della “security” connesse alle pubbliche manifestazioni.

Sono stati illustrati ruoli, competenze ed adempimenti da porre in essere nelle fasi organizzative e di svolgimento degli eventi pubblici, al fine di consentire ai competenti Uffici di questa Questura la predisposizione di adeguate misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, nonché degli eventuali conseguenti atti amministrativi connessi alle citate iniziative.

I gruppi di lavoro che hanno tenuto i seminari in questione, svoltisi presso i locali della Questura, sono stati costituiti dal Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott.ssa Fatima CELONA – Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale di questa Questura che ha trattato gli aspetti relativi agli adempimenti amministrativi ed autorizzatori connessi all’organizzazione di eventi pubblici di piazza, pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti, dal Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Carlo MOSSUTO – Capo di Gabinetto del Questore che ha illustrato gli aspetti relativi alla predisposizione e gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni pubbliche, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. ing. Michele BURGIO e dal suo Vice ing. Andrea ABBRUZZO che hanno trattato gli aspetti relativi alla prevenzione e sicurezza antincendio, dalla dott.ssa Gesua PALUMBO, Funzionario del Dipartimento di Protezione Civile Regionale che ha esposto gli aspetti connessi alla predisposizione dei piani socio-sanitari che dovranno essere assicurati dagli organizzatori delle manifestazioni nell’ambito delle misure di “safety” e dal Direttore della Centrale Operativa “118”, dott. Giuseppe MISURACA e dal Coordinatore Infermieristico della citata Direzione, dott. Calogero ALAIMO che hanno trattato gli aspetti sanitari connessi alla predisposizione dei citati piani.







All’ultimo incontro è intervenuto anche il Questore di Agrigento Dott. Maurizio AURIEMMA, ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle Polizie Locali dei comuni di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Santa Margherita Belice, Villafranca Sicula