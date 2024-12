Gioia e sorrisi in pediatria ad Agrigento con i Super Eroi Acrobati

Batman, Spiderman, Ironman e Hulk questa mattina si sono arrampicati lungo le pareti dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento portando saluti, sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie del reparto di pediatria diretto dal primario Giuseppe Gramaglia.

Per il secondo anno ad entrare in azione l’associazione “SuperEroiAcrobatici Odv Ets” che dopo la spettacolare discesa, hanno visitato i reparti per incontrare i piccoli pazienti e dar loro forza per combattere la battaglia più importante: quella contro la malattia.

“Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e speranza ai bambini e alle loro famiglie. Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”, dichiara Anna Marras, fondatrice dell’associazione “SuperEroiAcrobatici Odv Ets”.