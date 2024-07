Giornalisti, Roberto Ginex eletto presidente dell’Inpgi

Roberto Ginex è stato eletto questa mattina presidente dell’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. La settimana scorsa era entrato nel consiglio di amministrazione che era stato votato dall’assemblea generale dei 52 delegati riunita a Roma il tre luglio.

Oltre a Roberto Ginex gli altri componenti del cda sono Stefano Gallizzi (Lombardia), Massimo Marciano (Lazio), Mattia Motta (Emilia Romagna), e Beppe Gandolfo (Piemonte). L’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani si occupa di gestire le posizioni di giornalisti free lance, autonomi, co.co.co e collaboratori. Ginex, giornalista dal 1992, da oltre 25 anni impegnato attivamente nel sindacato dei giornalisti dapprima come consigliere regionale, poi segretario di Assostampa Palermo, da aprile 2018 a fine agosto 2022 è stato segretario regionale di Assostampa Siciliana, oltre ad essere da tempo consigliere nazionale della Fnsi. Giornalista free lance, lavora da anni per l’agenzia ANSA, si è occupato e si occupa di uffici stampa pubblici e privati. Ginex è stato eletto delegato della circoscrizione Sicilia all’Assemblea generale dell’Inpgi con 576 preferenze, il candidato in assoluto più votato d’Italia. Nell’assemblea generale sono presenti altri due siciliani Sergio Magazzù e Vincenzo Lombardo. Il nuovo consiglio generale sarà coordinato da Patrizia Pennella (Abruzzo) eletta dall’assemblea.