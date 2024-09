Giovedì 12 settembre il Coro Lirico Siciliano e “Love Morricone” nuovamente al Teatro dell’Efebo

Nuovo appuntamento (il penultimo stagionale) con la Rassegna del Teatro d’autore e Musica, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ed ancora una volta sarà l’occasione per ascoltare l’esecuzione di alcune delle colonne sonore più belle del Maestro Ennio Morricone da parte del Coro Lirico Siciliano. Una replica concordata con il Settore Turismo del Libero Consorzio di Agrigento in seguito al gran numero di richieste da parte del pubblico dopo il sold out dell’esibizione dello scorso 23 agosto. E anche in questo caso “ Love Morricone – Archi e Voci ”, il progetto musicale che il Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa ha proposto in numerose occasioni (Teatro dell’Efebo incluso), ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita nel giro di pochi giorni.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 di giovedì 12 settembre nell’antica cava del Giardino Botanico. In scaletta l’omaggio a Morricone con l’adattamento agli archi e al coro lirico di famose colonne sonore di film di grande successo (“Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Mission” ed altri ancora) e di brani moderni messi in musica o arrangiati dal compositore romano. La Rassegna sarà chiusa domenica prossima 15 settembre, sempre alle ore 21:00, dall’atteso “

Icaro, il pensiero in movimento” dell’Agenzia Savatteri, scritto e diretto da Marco Savatteri.

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it oppure Box Office 0922 20500