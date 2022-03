Giro di Sicilia 2022, divieti e raccomandazioni ai cittadini

In occasione del passaggio del Giro di Sicilia 2022 nel territorio della provincia di Agrigento, l’assessore alla polizia municipale Francesco Picarella, informa i cittadini sui divieti.

Per il miglior successo agonistico-spettacolare ed a garanzia della libera viabilità e sicurezza dei corridori e degli automezzi al seguito, nonché per l’incolumità degli abitanti, giovedì 14 aprile 2022, nelle vie sottoelencate:

• S.S. 640 località Caos in direzione Rotonda Giunone;

• Rotonda Giunone;

• Via Leonardo Sciascia S.S.115;

• Bivio Crocca SP3;

Durante il passaggio del convoglio pubblicitario e dei ciclisti:

• è vietato il transito dei veicoli in qualsiasi senso di marcia;

• è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi sui tratti stradali interessati dal passaggio della carovana dei ciclisti;

• è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero confluiscono sui tratti stradali compresi nel percorso della gara di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi di polizia preposti alla vigilanza o del personale dell’ente organizzatore.

“Nel porgere il benvenuto nella nostra città agli atleti delle squadre ed al team organizzatore, si invita tutta la cittadinanza ad una lieta giornata sportiva collaborando, con il proprio senso di responsabilità, al miglior successo dell’evento.Nei prossimi giorni saranno emesse le ordinanze,” dichiara Picarella.