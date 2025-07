Gravi disservizi sanitari nei Monti Sicani: cittadini lasciati senza medico di base

La situazione della sanità nel nostro territorio è davvero preoccupante, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di medici di base a Santo Stefano Quisquina e in generale nei paesi dei monti sicani.

Siamo solidali con la denuncia del gruppo “Fianco a Fianco”: ancora una volta ci troviamo a vivere in una sorta di “isola nell’isola”, con servizi fondamentali ridotti all’osso. È inaccettabile che nel 2025 si debba ancora lottare per avere ciò che dovrebbe essere garantito per legge. Auspichiamo che questa carenza venga colmata al più presto e chiediamo con forza all’amministrazione comunale di fare pressione sull’ASP per affrontare concretamente questo grave disagio che penalizza le nostre comunità. Personalmente ho già chiesto agli amministratori locali di portare la questione all’attenzione dell’Azienda Sanitaria» – dichiara

Giovanni Traina – Segretario cittadino del Circolo dei Monti Sicani AVS – Sinistra Italiana.

Non possiamo più rimanere in silenzio davanti allo stato disastroso in cui versa l’assistenza sanitaria nel comprensorio dei monti sicani e in particolare a Santo Stefano Quisquina.

È una condizione drammatica, soprattutto per le persone anziane fragili, che vedono negato l’accesso alle cure primarie e sono costrette a rivolgersi al pronto soccorso per problemi che un medico di base potrebbe tranquillamente gestire.

Ancora più grave è il totale silenzio da parte dei dirigenti sanitari locali, che non hanno neppure diffuso informazioni utili per aiutare i cittadini a orientarsi e capire come comportarsi nell’immediato. La carenza di medici di base rischia di compromettere anche l’assistenza domiciliare e la gestione delle urgenze sul territorio, aggravando il disagio sociale.

Come AVS – Sinistra Italiana riteniamo che la misura sia colma: chiediamo con forza che l’ASP intervenga subito per ripristinare un servizio sanitario minimo e dignitoso per tutti i cittadini dei Monti Sicani. Non servono più parole, servono soluzioni concrete e immediate conclude il segretario provinciale di AVS – Sinistra Italiana Pasquale Cucchiara.