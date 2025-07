In auto muniti di coltello a serramanico, due denunciati

A Maniace, i militari hanno fermato un 54enne e un 47enne del posto che viaggiavano a bordo di una utilitaria. I due, sin subito, sono apparsi molto nervosi ed agitati, e hanno accampato scuse per non essere controllati. L’equipaggio, però, ha proceduto ad una perquisizione, scoprendo che entrambi erano muniti di coltello a serramanico e che, nel portaoggetti dello sportello lato guida, era nascosto un coltello tagliacarte in acciaio, con punta acuminata, e una lama lunga 12 cm.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati denunciati a piede libero e le armi sequestrate, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.