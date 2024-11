Il colonnello Panebianco nuovo comandante della Dia Palermo

Dal 16 settembre il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Onofrio Panebianco è il nuovo Capo Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, subentrando al Colonnello Alessandro Mucci, trasferito a Caltanissetta con l’incarico di Comandante Provinciale dell’Arma del capoluogo nisseno.

Il Colonnello Panebianco, 47enne, di origini pugliesi, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e proviene dai ranghi del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri. Il nuovo Capo giunge a Palermo da Milano, dove, nel biennio settembre 2022 – settembre 2024, ha diretto il locale Reparto Anticrimine del R.O.S. Carabinieri. Arruolato nell’Arma a settembre 1997 e conclusa la formazione di base degli ufficiali dell’Arma, tra il 2003 e il 2005 partecipa alle missioni internazionali per la pace in Iraq e Kosovo, ricoprendo, quindi, incarichi di comando nell’ambito dell’organizzazione territoriale dell’Arma a Napoli e in provincia di Reggio Calabria. Approda al R.O.S. nel 2011, nelle cui fila matura una significativa esperienza investigativa nel contrasto delle principali matrici mafiose e dei fenomeni del terrorismo ed eversione interni e internazionali, occupandosi di importanti indagini anche di respiro internazionale.