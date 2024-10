Il Generale agrigentino Portolano si insedia come Capo di Stato Maggiore della Difesa: la cerimonia

Alla presenza del Capo dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa Guido Crosetto, all’Aeroporto militare di Ciampino si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice delle Forze Armate: l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha ceduto il comando al Generale di Corpo d’Armata Luciano Antonio Portolano, nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa.

“Da oggi le Forze Armate hanno un nuovo capofamiglia”, ha detto il Ministro Crosetto che ha poi aggiunto: “la sfida che la attende è grande, ma sono certo che, grazie alla sua vasta esperienza operativa e di comando, saprà guidare le Forze Armate con visione, competenza e abnegazione”.

Il Generale Portolano, nasce ad Agrigento, vanta una carriera militare piuttosto longeva, caratterizzata da discreti successi.Tra il 1990 e il 1991, con il grado di Capitano, ha preso parte alla missione United Nations Iran-Iraq Military Observer Group, al confine tra Iran e Iraq, nata con lo scopo di monitorare la zona cuscinetto e il rispetto del cessate il fuoco tra i due Stati.Nel 1991, a seguito degli eventi della prima Guerra del Golfo, viene quindi trasferito dalle Nazioni Unite al confine tra Iraq e Kuwait, per partecipare alla missione United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission, stabilita per creare e monitorare la zona demilitarizzata tra i duePaesi, dove vi è restato fino al 1992.Nel 1999, con il grado di Tenente Colonnello in qualità di Comandante del 67° battaglione bersaglieri, ha preso parte alle Operazioni NATO “Joint Guarantor” in Macedonia, e all’Operazione “Joint Guardian” in Kosovo, a guida delle unità che hanno costituito le Early Entry Forces del contingente nazionale.Nel 2003, con il grado di Colonnello, al Comando del 18° reggimento bersaglieri, ha partecipato all’Operazione “Antica Babilonia 1”, in Iraq, nuovamente al comando delle Early Entry Forces del dispositivo nazionale, schierato a seguito degli eventi connessi con la seconda Guerra del Golfo e con la relativa risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sollecitava la comunità Internazionale a contribuire alla stabilità e alla sicurezza del Paese iracheno.Tra gli incarichi più recenti vi è quello di Comandante del comando operativo di vertice interforze, iniziato a Luglio 2021. Tramite quest’ulteriore nomina il generale Portolano sta rivestendo la quarta stella funzionale per la rilevanza, per la rilevanza dell’incarico e in virtù delle nuove mansioni acquisite.In tale veste, il Generale Portolano ha coordinato e diretto l’operazione “Aquila Omnia“, che ha riguardato tutte le delicate fasi dell’evacuazione dei concittadini e del personale civile afghano dall’aeroporto di Kabul, a seguito del deteriorarsi della situazione in Afghanistan, avvenuta ad agosto del 2021.A far data dal 9 ottobre 2021, il Generale Portolano è nominato quale Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.