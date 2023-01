Il pizzaiolo agrigentino Francesco Salamone a casa Sanremo 

Per il secondo anno consecutivo l’agrigentino Francesco Salamone, titolare del ristorante Trinacria in Germania, sarà uno dei pizzaioli ufficiali di casa Sanremo. L’imprenditore, originario di Agrigento, da anni si è trasferito a Pforzheim dove ha aperto un’attività gastronomica in grado di riscuotere enorme successo in poco tempo.

Per Salamone, quella di Sanremo, è un’esperienza che si ripete. Si occuperà, insieme ad altri colleghi, del cibo destinato a cantanti e ospiti del festival della musica italiana. L’Arena del gusto di Casa Sanremo, peraltro, vede tra i protagonisti anche un altro agrigentino. Si tratta del pizzaiolo Carmelo Pistritto, originario di Favara, già campione del mondo di pizza bianca nonché uno dei responsabili dell’intera area.

“Il 2022 è stato un anno di grandi successi e anche il 2023 si è aperto con la conferma a casa Sanremo – dichiara Salamone- e adesso una nuova avventura con il secondo locale pronto ad essere inaugurato”.