Il Presidente del Distretto della Pesca Carlino, ha incontrato i Ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci

L’organizzazione del Blue Sea Land 2023, International Blue Economy Expo, è in piena attività. A giorni sarà presentata la nuova immagine coordinata dell’evento che si terrà a Mazara del Vallo dal 18 al 22 ottobre 2023. La manifestazione di quest’anno avrà come tema: “Transizioni: un ponte verso un mare che cambia”. Si tratta di un argomento di grande attualità che sarà affrontato con una serie di convegni e seminari che avranno come protagonisti importanti esponenti della ricerca scientifica applicata al mare, rappresentanti diplomatici di ogni parte del mondo e protagonisti italiani della scena politica ed istituzionale.

A tale scopo, in questi giorni, una delegazione del Distretto della Pesca e Crescita Blu, guidata dal Presidente Nino Carlino, ha avuto a Roma alcuni preziosi incontri, grazie ai quali è stato possibile programmare importanti eventi che saranno inclusi nel programma del Blue Sea Land. Di particolare rilievo gli incontri con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il Ministro per le Politiche del Mare e per il Sud, Nello Musumeci, e con il Sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ai quali sono state riferite le numerose attività ed i progetti portati avanti dal Distretto della Pesca ed è stato esteso l’invito a partecipare al prossimo evento di ottobre.

Tra gli altri incontri, di grande interesse quello con l’Ambasciatrice del Sud Africa in Italia, Nosipho Jezile, con la quale sono stati rafforzati i rapporti di relazione e di interscambio. Fondamentali anche gli incontri con il Direttore Generale con delega alla Pesca del MASAF, Francesco Saverio Abate, e con Nicola Verola, Dirigente Generale per la Politica Commerciale in Europa e a livello Internazionale. Grazie a questi incontri, e ad altri che si terranno nei prossimi giorni, sarà possibile pianificare convegni e seminari di alto profilo durante la prossima edizione del Blue Sea Land.