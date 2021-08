Il sindaco di Sambuca di Sicilia nuovo coordinatore regionale “Città del Vino”

Il sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio è il nuovo coordinatore delle Città del Vino in Sicilia. E’ stato eletto ieri a Noto, durante l’assemblea regionale delle Città del Vino che si è svolta alla presenza del direttore nazionale Paolo Corbini e del presidente nazionale Floriano Zambon.

Leo Ciaccio, che subentra all’uscente Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, avrà come vice coordinatori i sindaci di Castiglione di Sicilia e Marsala.

“Grazie a tutti i colleghi siciliani per la fiducia – ha dichiarato subito dopo la sua elezione – e un grazie particolare ai sindaci del territorio con i quali abbiamo condiviso il progetto. Il nostro territorio non può prescindere dalla viticoltura e dal reddito che ne deriva. Produciamo vini di eccellenza e dobbiamo fare in modo che la politica sia presente. Il nostro impegno continua: la Sicilia prima di tutto”.