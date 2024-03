Il Wwf incontra gli studenti dell’istituto Roncalli di Burgio

L’occasione è stata data dall’incontro con il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, arch. Giuseppe Mazzotta, per un colloquio sulla biodiversità con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Roncalli di Burgio.

I ragazzi ne hanno così approfittato per illustrare alcuni lavori di approfondimento riguardanti gli ecosistemi marini e montani e sui progetti per la salvezza dei grandi animali che il WWF attua nel mondo, ma anche sull’orso bruno marsicano e sullo stambecco alpino, senza dimenticare l’avifauna italiana, e siciliana in particolare con la rarissima Aquila del Bonelli in prima fila.

Sono stati proiettati alcuni filmati di particolare efficacia sulle campagne del WWF nel mondo. Il dirigente scolastico, prof. Vito Ferrantelli, è intervenuto con parole di elogio nei confronti del presidente Mazzotta, già suo collega nella stessa scuola dove oggi si è svolto l’incontro.

Grande merito è stato riconosciuto alla prof.ssa Pina Pirrello, per la buona riuscita dell’iniziativa, avendo cura anche dei dettagli con composizioni floreali per le quali i ragazzi si sono ispirati al panda del WWF. Ci si è dati appuntamento in futuro per trattare altri argomenti, per i quali è necessario portare avanti iniziative di sensibilizzazione, rifiuti, volontariato, ma soprattutto l’impazzimento del clima.