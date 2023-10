Impossibile raggiungere Palermo o Catania da Lampedusa, Palmeri: “aumentare i voli”

“I lampedusani che raggiungono Palermo o Catania quasi sempre per problemi di salute, per lavoro e per studio non possono programmare nessuna data di partenza in quanto i voli da lampedusa per palermo e catania e viceversa risultano sempre completi. Sembrava che con la fine della stagione estiva questo problema si sarebbe risolto ma sul sito della compagnia danese Dat che garantisce i collegamenti a continuita’ territoriale ad oneri di servizio pubblico dalla sicilia per le isole di lampedusa e pantelleria i voli da e per lampedusa risultano sempre completi. Neppure i medici in servizio settimanale nel poliambulatorio di Lampedusa riescono a trovare posto. Ieri non e’ venuto il neurologo in quanto non ha trovato posto di ritorno sull’aereo”, dichiara Giuseppe Palmeri titolare dell’agenzia di viaggi “Le pelagie di Lampedusa che aggiunge “ogni giorno assistiamo a lampedusani che si recano in agenzia e allo scalo forniti di certificato medico a cercare un posto sull’aereo per palermo o catania- ma dobbiamo ripetere sempre lo stesso ritornello i voli sono completi. Considerato la numerosa presenza di militari sull’isola che occupano decine di posti al giorno sarebbe opportuno che il ministero dei trasporti e la regione siciliana chiederebbero alla compagnia aerea di aumentare i voli giornalieri da e per lampedusa. Non e’ piu’ tollerabile, continua Palmeri, che cittadini che devono sostenere esami diagnostici, sottoporsi a cicli di chemioterapia, negli ospedali siciliani, non trova posto sugli aerei per raggiungere palermo, come non e’ tollerabile che chi deve rientrare a casa da palermo e sono soprattutto lampedusani che partono per problemi di salute, studenti e lavoratori rimanga senza posto in aeroporto.”