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In casa con 12 chili di droga, arrestato

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito di specifici servizi antidroga, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione domiciliare svolta dagli agenti delle Volanti di Messina, con l’ausilio di unità cinofila della Questura di Catania, ha permesso di rinvenire, nell’abitazione sita a Fondo Fucile, 10 chilogrammi di hashish e 2 di marijuana, 150 grammi di eroina e 35 di cocaina.

All’esito dell’attività, quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P.

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