Addio all’avvocatessa Anna Barragato: Naro piange una delle sue donne migliori

Naro è in lutto per la scomparsa dell’avvocatessa Anna Barragato, figura stimata e amata che ha lasciato un segno profondo nella vita professionale e civile della cittadina barocca. La notizia della sua morte ha suscitato una vasta ondata di cordoglio, con messaggi commossi da parte delle istituzioni locali e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

L’Avv. Anna Barragato aveva affrontato per anni una lunga malattia, che ha fronteggiato, come ricordano coloro che le erano vicini, con una forza silenziosa e con un sorriso che non l’ha mai abbandonata. «Ha affrontato la sua battaglia con coraggio e dignità, senza mai perdere la luce che la contraddistingueva», scrive il Sindaco di Naro Milco Dalacchi nel messaggio di cordoglio pubblicato a nome dell’intera Amministrazione comunale.

Solo pochi mesi fa, a gennaio 2026, proprio Dalacchi aveva voluto riconoscere le sue qualità umane e professionali nominandola rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Immacolata Concezione Onlus. Un incarico, come sottolinea il Sindaco, che «rispecchiava pienamente la sua preparazione, la sua onestà e il suo senso di responsabilità».

Il Presidente Emerito dell’Istituto Immacolata Concezione, Opera Pia Lauria-Destro, Gabriele Terranova, a nome dei volontari che hanno condotto l’ente fino al 2023 e della Presidente Onoraria Prof. Maria Falci scrive di aver visto in lei la guida ideale per la Presidenza della Fondazione, convinto che la sua intelligenza e il suo amore per Naro avrebbero saputo tracciare «una strada luminosa per chi ha bisogno, in continuità con gli insegnamenti Vincenziani e di Suor Gabriella Naselli».

Anna Barragato era moglie e madre ma era anche zia, nipote, amica, cognata e complice. Chiunque la conoscesse partecipa con dolore alla eco del cordoglio e la ricorda come una donna solare, capace di donare il suo sorriso anche nei momenti più bui.

Anche l’ex Sindaco di Naro Mariagrazia Brandara la ricorda con parole cariche di affetto: «Anna ha combattuto per anni la sua battaglia più dura, con una forza che non faceva rumore. E anche quando la vita la metteva alla prova, aveva sempre una cosa che non l’ha mai abbandonata: il sorriso».

«Ci sono persone che non passano semplicemente da questa vita. Ci restano dentro. Per come hanno vissuto, per come hanno amato, per ciò che hanno lasciato», così Brandara sintetizza il sentimento comune di una comunità che fatica a metabolizzare questa perdita.

Il Sindaco Dalacchi conclude il suo messaggio con parole che esprimono la certezza condivisa da tutti: «Ci sono persone che, per quello che sono state, non andranno mai via davvero».

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, 28 aprile 2026, nella chiesa Santa Maria di Gesù a Naro. Le condoglianze alla famiglia giungano anche da parte della redazione di Grandangolo.