Agrigento

Amministrative, Lillo Sodano rompe gli indugi: non si candida ma sosterrà Luigi Gentile 

L’ex sindaco di Agrigento non si candida ma decide di sostenere Luigi Gentile: “Sarò al suo fianco in questa campagna elettorale”

Pubblicato 41 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Lillo Sodano rompe gli indugi ma non si candida. L’ex sindaco infatti ha deciso di sostenere l’ex assessore regionale Luigi Gentile nella sua corsa a sindaco. Solo ieri lo stesso Gentile insieme alla Lega avevano teso la mano al già senatore perché facesse parte del loro progetto politico. La discesa in campo di Sodano era molto temuta soprattutto per il rischio che sbilanciasse l’equilibrio tra i due candidati di centrodestra, aprendo le porte a un più probabile ballottaggio. Ipotesi adesso paradossalmente più difficile.

“Apprezzo la determinazione con la quale il candidato a sindaco Luigi Gentile sta portando avanti la sua azione, con l’obiettivo di creare un’aggregazione ampia e capace di affrontare le sfide della città. Il suo impegno si sta delineando come un progetto serio e di prospettiva, fondato su un programma concreto per lo sviluppo di Agrigento. Per la prima volta in questa campagna elettorale, ho apprezzato i toni e le idee alla base della sua candidatura. L’appello che mi ha rivolto l’ho trovato lusinghiero e al contempo un segnale di attenzione verso la città e la sua gente che ha, in me, un punto di riferimento per una amministrazione legata al fare e alle risposte concrete. Luigi Gentile è stato già mio assessore e in quel frangente ne ho potuto apprezzare la volontà, la capacità di mettersi al servizio della città e le sue qualità. Per queste ragioni, ritengo di poter mettere il mio impegno al suo fianco. Credo in una città che possa finalmente rialzare la testa dopo anni senza slancio e senza un progetto amministrativo orientato alla crescita. Attorno a Luigi Gentile vedo crescere il consenso: un segnale di connessione con la comunità e di un’opportunità concreta per restituire ad Agrigento la sua straordinaria grandezza e un futuro di sviluppo. Agrigento merita di più di quello che ha avuto e questa è l’occasione per restituirglielo”. Lo afferma Lillo Sodano, già sindaco di Agrigento e senatore della Repubblica.

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