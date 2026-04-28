Nascondeva la droga negli slip, arrestato 39enne

La Polizia di Stato ha condotto, nei giorni scorsi, una mirata attività antidroga nel comune di Aci Catena, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento della Questura di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno individuato un pregiudicato di 39 anni del posto trovato in possesso di una significativa quantità di cocaina.I poliziotti lo hanno notato in via IV Novembre, nei pressi delle case di edilizia popolare, intento a discutere con un altro soggetto fermo a bordo di uno scooter.Il conducente del motociclo si è accorto della presenza dei poliziotti e ha fatto scattare l’allarme tra gli altri presenti nella zona, urlando a squarciagola in modo da richiamare la loro attenzione per metterli in guardia. Nello stesso tempo, ha acceso il motore per sfrecciare a tutta velocità in modo da far perdere le proprie tracce, mentre l’altro soggetto che stava conversando con lui, con disinvoltura, si è allontanato a piedi, trovando rifugio in un tabacchino della zona, pensando, in questo modo, di potersi confondere tra i clienti dell’attività commerciale per eludere i controlli. I poliziotti, invece, lo hanno bloccato per tutti gli accertamenti del caso.Il 39enne nascondeva, negli slip, una busta sottovuoto con 56 grammi di cocaina, che è stata posta sotto sequestro.Alla luce di quanto appurato, il pregiudicato è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.