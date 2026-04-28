Amministrative, ecco chi sono i candidati consiglieri comunali di Forza Italia 

Forza Italia ha depositato due liste a sostegno del candidato sindaco Dino Alonge in vista delle imminenti elezioni ad Agrigento. Sono in tutto 48 gli aspiranti consiglieri comunali divisi nelle due liste elettorali – “Forza Azzurri” e “Forza Italia” – riconducibili ai deputati regionali Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo.

Ecco chi sono i candidati al Consiglio comunale per quanto riguarda Forza Italia

Lista Forza Azzurri: Stefano Alonge, Antonio Amico, Miriam Bissanti, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Cannella, Gaetano Capraro, Davide Castronovo, Nadia Cimino, Antonella Falzone, Marcello Fattori, William Giuseppe Maria Giacalone, Angelo La Rosa, Andrea Liguori, Calogero Lo Conti, Melinda Lo Piccolo, Calogero Natalello, Antonio Provenzani, Francesco Monachino Sanfilippo, Chiara Scorsone, Giusi Letizia Speziale, Francesco Tondo, Filippo Vassallo, Luana Bruno, Alfonsina Capraro.

Lista Forza Italia: Geraldo Alongi, Adriana Argento, Francesco Attardo, Catia Romina Barone, Serenella Bianchini, Giorgia Bongiorno, Davide Bonomo, Davide Cacciatore, Carmela Cantella, Gabriella Capraro, Concetta Carlisi, Giovanni Civiltà, Antonino Costanza Scinta, Sorin Di Francesco, Giulia Antonina Falzone, Cristian Licata, Maria Ausonia Marsala, Riccardo Minio, Maria Palumbo, Edelweiss Piparo, Rosalia Proto, Giulia Randisi, Calogera Spataro, Franco Marzio Tuttolomondo.