Tutto pronto per la terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo”: ecco i cinque premiati

Dalla tecnologia aerospaziale al design delle calzature reali passando per la ricerca universitaria, l’arte scenografica e l’eccellenza militare. Aragona celebra i suoi figli più illustri con la terza edizione del premio “Aragonesi nel mondo” in programma venerdì 3 ottobre alle 19,30 nella chiesa Madre. Un riconoscimento che rende omaggio a chi, partendo dal piccolo centro dell’Agrigentino, ha saputo affermarsi sulla scena nazionale e internazionale portando con sé le radici della propria comunità.

Il premio, organizzato dall’associazione culturale Aragonesi nel mondo presieduta da Vincenzo Di Giacomo, si svolge con il patrocinio del Comune di Aragona, del Libero consorzio comunale di Agrigento, della Bcc San Francesco di Canicattì e della Cva Canicattì.

La giuria, presieduta da Alfonso Pinto e composta dall’arciprete Angelo Chillura, da Alfonso Tedesco, da Vincenzo Di Giacomo e da Giuseppe Lorenzano, ha individuato cinque personalità da premiare

Gioacchino (Jack) Latino, responsabile dei settori aerospaziale, governativo e tecnologico in Canada per FedEx

Francesco Buscemi, maggiore pilota collaudatore sperimentale e capo sezione velivoli da trasporto e rifornimento in volo dell’Aeronautica militare

Calogero Conti, già rettore del Politecnico di Mons e dell’Università di Mons

Renzo Bellanca, scenografo e artista, docente all’Accademia di belle arti di Firenze

Tony Gaziano, titolare del calzaturificio Gaziano Girling e calzolaio di re Carlo d’Inghilterra.

La serata sarà presentata dal giornalista Luigi Mula e si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco e presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, del presidente dell’associazione Aragonesi nel mondo Vincenzo Di Giacomo e del presidente della giuria Alfonso Pinto.

Il programma proseguirà sabato 4 ottobre, alle 10,30, con un incontro-dibattito al teatro Armonia sul tema “Sviluppo del territorio: condividere le esperienze con le future generazioni”. Un momento di confronto che vedrà i premiati dialogare con gli studenti dell’Ipia Enrico Fermi di Aragona portando esempi concreti di professionalità e successi maturati oltre i confini locali.