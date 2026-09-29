In casa con due esemplari di coccodrillo, pistola e droga: arrestato

Nascondeva due esemplari rari di coccodrillo in casa, insieme con una pistola e della droga. Per questo motivo i carabinieri del nucleo Cites di Catania e i colleghi della Compagnia di Ragusa hanno arrestato un 53enne di Santa Croce Camerina, nella provincia iblea. L’uomo deve rispondere ora di detenzione abusiva di armi, produzione e detenzione di droga. Il blitz nell’abitazione è nato su input del Comune di Santa Croce Camerina, che aveva ricevuto delle segnalazioni sulla detenzione illecita da parte dell’uomo di due esemplari di coccodrillo cubano, specie a rischio critico di estinzione e pericolosa per l’uomo. Giunti presso l’abitazione del 53enne, i militari hanno scoperto i due coccodrilli di circa un anno e della lunghezza di 45 centimetri ciascuno. Si tratta di una specie che in età adulta può anche superare i due metri e la cui importazione, commercializzazione e detenzione sono vietate dalla legge. I carabinieri hanno poi scoperto che l’uomo aveva creato una vera e propria serra nella sua abitazione, con tanto di termostato, umidificatori e lampade led: il tutto era adibito alla coltivazione di un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote. All’interno della casa sono stati trovati anche due chili di marijuana e una pistola calibro 9×19, dotata di silenziatore, serbatoio e 14 cartucce. I due coccodrilli sono stati affidati alle cure dell’ospedale veterinario di Messina. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. (