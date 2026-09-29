Tragedia a Racalmuto, accusa malore alla guida e si schianta: morta una donna

Tragedia a Racalmuto. Una donna è deceduta in un incidente stradale autonomo – pare – dopo aver accusato un malore al volante. È accaduto nella tarda mattinata in via Palma, una traversa di via Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, la signora si trovava alla guida di una mini-car quando avrebbe accusato un improvviso malore. Il veicolo si è poi schiantato contro un muro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed è stato anche allertato un elisoccorso ma per la donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare.