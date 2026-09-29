Agrigento

San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato ad Agrigento celebra il suo Patrono

La Santa Messa è stata officiata da Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, insieme al Cappellano della Polizia di Stato Don Maurizio Di Franco e a Don Sergio Bonvissuto.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Michele – Badiola ad Agrigento, la solenne celebrazione in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La Santa Messa è stata officiata da Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, insieme al Cappellano della Polizia di Stato Don Maurizio Di Franco e a Don Sergio Bonvissuto. Alla cerimonia liturgica hanno preso parte le massime Autorità militari e civili della provincia, insieme ai Dirigenti e al personale della Polizia di Stato, uniti in un momento di profonda riflessione e devozione.

Al termine della funzione religiosa, le celebrazioni sono proseguite presso la Sala “San Michele” della Questura, dove il Questore Tommaso Palumbo ha consegnato prestigiosi riconoscimenti e premi di servizio al personale che si è particolarmente distinto in importanti operazioni. Un momento speciale per ringraziare le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno con dedizione e spirito di sacrificio, vigilano sulla sicurezza della nostra comunità.

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