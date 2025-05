In casa con oltre 2 chili di droga, arrestato

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un messinese di 38 anni, colto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato il trentottenne al termine della perquisizione domiciliare a suo carico. L’attenta attività di controllo del territorio, infatti, aveva consentito agli operatori di individuare l’abitazione dell’arrestato quale luogo verosimilmente interessato alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

Invero, la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 820 grammi di marijuana, 12 piante di marijuana per un peso di oltre 1,6 chili, nonché materiale verosimilmente utilizzato per la coltivazione oltre che per il confezionamento delle singole dosi.

Dopo le formalità di rito, il trentottenne è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.