In casa con panetto di hashish e pistola clandestina, arrestato 43enne

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un 43enne di Racalmuto

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un 43enne di Racalmuto – Gioacchino Passalacqua – per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, ristretto ai domiciliari da oltre un mese.

Il sospetto, che si è rivelato in seguito fondato, era che potesse detenere dello stupefacente. In effetti, poco dopo, i poliziotti hanno rinvenuto un panetto di hashish, un bilancino di precisione ma anche una pistola con matricola abrasa. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato nuovamente e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti di rito. 

